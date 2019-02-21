Чемпионат по ралли-рейду «Полюс Холода – 2019» пройдет в конце марта

С 27 по 31 марта 2019 года в республике пройдет традиционный событийный тур «Путешествие на Полюс Холода». Организаторами чемпионата выступают Федерация автомобильного спорта и мотоциклетного спорта РС (Я), Министерство предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) и Окружная администрация г. Якутска.

Соревнование проводится по принципу любительского ралли и будет разделен на четыре этапа. Первые два этапа по маршрутам Якутск – Тюнгюлю — Хандыга и Хандыга –Томтор.

Третий этап пройдет в с. Томтор Оймяконского района по закрытой трассе, где отсутствуют скоростные ограничения. При этом участие в третьем этапе не обязательно, если участник не претендует на звание чемпиона или на выполнение спортивных разрядов. Завершится ралли парадом фестиваля «Полюс холода», после чего участники обратно вернутся в Якутск.

В программе будет не только перемещения по трассе, но и посещение населенных пунктов, музеев и культурных центров. Ралли-рейд продлится пять дней. В общей сложности участники проедут 2149 километров.

Отметим, что ралли-рейд проводится с 2011 года, в 2013 году мероприятию был присужден статус Чемпионата РС (Я). В том же году ралли-рейд был включен в ежегодный календарный план Министерства спорта республики.

Зарегистрироваться для участия в ралли-рейде можно на сайте Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта РС (Я) http://fams14.ru.