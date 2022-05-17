Чемпионат мира по мас-рестлингу вошел в перечень важных спортивных событий России

Якутск этим летом готовится принять IV чемпионат мира по мас-рестлингу, зрителей ожидают интригующие схватки сильнейших спортсменов планеты. А первый чемпионат мира был проведен всего лишь восемь лет назад, тогда он собрал спортсменов из 35 стран. Первый вице-президент Международной федерации мас-рестлинга Иннокентий ГРИГОРЬЕВ в беседе с ЯСИА вспомнил самые яркие события того масштабного соревнования.

«С 2005 года мы начали проводить чемпионат страны, постепенно развивали всероссийские соревнования. А в 2011 году была создана Международная федерация мас-рестлинга под руководством Александра АКИМОВА, затем FILA признала наш национальный вид спорта, проводились мероприятия под его эгидой, к примеру, континентальные состязания были в Литве, Индии, Бразилии. В 2013 году в ОАЭ провели соревнования по мас-рестлингу, именно тогда приняли решение провести чемпионат мира, и первый из них состоялся в 2014 году в Якутске. Был создан организационный комитет, 28-30 ноября под патронатом ЮНЕСКО провели первый чемпионат мира с участием 145 спортсменов из 35 стран, состязались по двенадцати весовым категориям. Приняло участие и много журналистов, примерно около 130. Было много спонсоров, порядка тридцати, многие приняли активное участие в организации чемпионата», — рассказал Иннокентий Григорьев.

Тогда сборная России, в основном состоящая из якутских спортсменов, завоевала все двенадцать золотых медалей. Интересным фактом является то, что победители того состязания Павел ЧЕРНОГРАДСКИЙ, Дмитрий ПОПОВ и Виктор КОЛИБАБЧУК до сих пор в сборной России и готовятся выступать на чемпионате мира 2022 года.

«Все спортсмены были воодушевлены проведением первого чемпионата мира в Якутске, отметили о высоком организационном уровне, зрителями были забиты все трибуны «Триумфа». Гости отмечали особенность нашей природы, им понравилось все и попросили провести чемпионат мира в Якутске еще раз. В 2014 году самой интригующей схваткой была встреча Мартинса ЛИЦИСА и Василия АЛЕКСЕЕВА, состоялась интересная борьба, где победу со счетом 2:1 одержал наш земляк. Сейчас Лицис является в силовом экстриме самым рейтинговым спортсменом мира.

Нынешний чемпионат мира проходит в непростых условиях — на фоне санкций, двухгодичных ограничений из-за ковида. Мы думали, что участников будет мало, но на сегодняшний день свое желание участвовать изъявили 42 страны. Самым важным событием является то, что чемпионат мира по якутскому национальному виду спорта проводится в честь 100-летия ЯАССР, показывая, что он вышел на международный уровень. По-моему, это единственный чемпионат мира, который будет проводиться на территории России, сейчас он входит в перечень особо важных спортивных мероприятий министерства спорта страны, которое помогает в организации и финансировании соревнования», — сказал Иннокентий Григорьев.