Сегодня под председательством вице-премьера Сергея Местникова в режиме видеоконференцсвязи состоялся суженный Оргкомитет по подготовке и проведению IV чемпионата мира по мас-рестлингу с руководителями органов исполнительной власти Республики Саха (Якутия), а также международной, всероссийской и республиканской федераций мас-рестлинга.

Сергей Местников подчеркнул важность проведения чемпионата в это непростое время и выразил надежду, что он станет одним из самых масштабных и значимых проектов по продвижению олимпийского принципа не только в российском, но и в международном спорте.

«Несмотря на обстоятельства чемпионат мира по мас-рестлингу пройдёт в установленные сроки и будет проведена дополнительная работа в оставшейся время по расширению списка участников соревнования», — сказал Сергей Васильевич.

Министр по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Леонид Спиридонов сообщил, что на сегодняшний день участие в чемпионате подтвердили 104 спортсмена из 15 стран: Азербайджана, Аргентины, Бангладеша, Бразилии, Венгрии, Греции, Индии, Кыргызстана, Монголии, Пакистана, России, Сербии, Словакии, Узбекистана, Центральной Африканской Республики, Японии.

«Национальные заявки стран-участниц мы будем отрабатывать совместно с региональным Министерством внешних связей», — сообщил Леонид Николаевич.

Министр также обратил внимание на то, что ключевым событием станет установка Сэргэ в местности «Ус-Хатын» с участием иностранных спортсменов и гостей, во время проведения Чемпионата мира по мас-рестлингу в абсолютной весовой категории.

Напомним, IV чемпионат мира по мас-рестлингу и чемпионат мира по мас-рестлингу в абсолютной весовой категории пройдут 23-27 июня в ЦСП «Триумф». Финал абсолютного первенства состоится в местности Ус Хатын во время празднования Ысыаха Туймаады.

Организаторами чемпионата являются Правительство Республики Саха (Якутия), Международная федерация мас-рестлинга, Министерство спорта Российской Федерации, Всероссийская федерация мас-рестлинга, Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Федерация мас-рестлинга Республики Саха (Якутия).