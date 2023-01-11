Чемпионат мира по мас-рестлингу пройдет в Узбекистане

А кубок мира пройдет в формате стенка на стенку.



Международная федерация мас-рестлинга изменила формат проведения чемпионата и кубка мира. Решено, что в 2023 году вновь проведут чемпионат мира, ранее его организовывали раз в два года.

Местом проведения чемпионата мира по мас-рестлингу определили город Хива в Узбекистане. Страна проявила интерес к масштабному состязанию. По предварительным данным, лучшие спортсмены планеты сойдутся на помосте в сентябре. Об этом ЯСИА сообщил генеральный секретарь международной федерации мас-рестлинга Арнольд Мохов. Чемпионат мира по мас-рестлингу пройдет в рамках международного фестиваля этноспорта.



Согласно старому формату проведения международных соревнований, в этом году должны были состояться этапы кубка мира. Но турнир был изменен. Теперь на кубке будут бороться команды в формате стенка на стенку в конце этого года. Место проведения пока еще не определено.

Напомним, что в 2022 году чемпионат мира по мас-рестлингу прошел в Якутске в июне. Участие в крупном международном соревновании приняли около 140 спортсменов из 42 стран мира, включая страны Европы, Азии, Африки и Южной Америки. Медали мирового чемпионату по якутскому национальному виду спорта уехали в 17 стран.





