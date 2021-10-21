Чемпионат мира по кикбоксингу обернулся разочарованием для якутян 😬😬😬

Спортсмены выбыли в первых боях…

В итальянском городе Лидо Ди Езоло продолжается чемпионат мира по кикбоксингу. В ринге мирового первенства в составе сборной команды России выступали сразу три файтера из Республики Саха (Якутия) – сообщает «Спорт Якутии».

К сожалению, приходиться констатировать, наши спортсмены не смогли дойти до призового пьедестала – все трое уступили своим соперникам в первых боях.

Михаил Иванов, выступавший в весовой категории до 71 кг в разделе фулл-контакт с лоу киком свой поединок провел еще 19 октября. По неоднозначному решению судей якутянин проиграл сопернику из Боснии и Герцеговины.

А накануне вечером свои поединки проиграли Петр Васильев и Вадим Колтовской, которые оспаривали медали в разделе «К1».

Петр Васильев уступил противнику из Казахстана. А у Вадима Колтовского случился рецидив старой травмы плеча, из-за которого он и пропускал чемпионат России в Якутске. Плечо вылетело уже в первом раунде в бою против француза Идира Абделкарима.

Таким образом, мировой чемпионат 2021 оказался неприступным для якутских файтеров.