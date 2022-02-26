26.02.2022
17:24
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Спорт

Чемпионат ДВФО: три золота у бурятских, два — у якутских борцов

Итоги второго дня чемпионата ДВФО-2022 по вольной борьбе:

🔺61 кг:
🥇Жаргал Дамдинов (Бурятия)
🥈Петр Константинов (Саха)
🥉Дмитрий Аксенов (Саха)
🥉Андрей Гатаулин (Бурятия)

🔺70 кг:
🥇Алексей Боровицкий (Бурятия)
🥈Константин Капрынов (Саха)
🥉Егор Захаров (Саха)
🥉Вальтер Владимиров (Саха)

🔺79 кг:
🥇Тимур Николаев (Саха)
🥈Түмэн Бодиев (Бурятия)
🥉Герман Устинов (Саха)
🥉Эмиль Рамазанов (Хабаровск)

🔺92 кг:
🥇Андрей Елбаскин (Бурятия)
🥈Александр Халыев (Саха)
🥉Артем Сивцев (Саха)

🔺125 кг:
🥇Никита Хабаров (Саха)
🥈Андрей Аронов (Саха)
🥉Евгений Алексеев (Саха)

Соревнования завершились сегодня в Якутске.

 

Фото: @sportyakutia.ru
Источник: @sportyakutia.ru
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