Памяти Александра Иванова: Чемпионат ДВ по кикбоксингу в Якутске

11-13 марта во Дворце спорта «50 лет Победы» состоится чемпионат и первенство Дальнего Востока по кикбоксингу в дисциплине лоу-кик памяти первого чемпиона мира из Советского Союза Александра Иванова, сообщает Эхо.якт.

Андрей АЛЕКСЕЕВ, главный тренер Якутии и Дальнего Востока по кикбоксингу:

— Это официальный чемпионат федерального округа по кикбоксингу, результатом которого состоится отбор сильнейших на чемпионат России. Значимый чемпионат, куда приедут сборные команды со всего дальневосточного региона. Это большое событие, посвящено памяти нашего самого первого чемпиона мира из Советского Союза — Александра Иванова. Пока не знаем, смогут ли зрители присутствовать на самом чемпионате. Но он будет идти в прямой трансляции на канале Ютуб «Мой спорт». Следите.



Александр ИВАНОВ стал первым чемпионом мира и трехкратным чемпионом Советского Союза по кик-боксингу. Харизматичный и красивый, он был кумиром многих, молодые люди стремились быть похожими на него. Трагический уход из жизни Александра Иванова 8 мая 1995 года глубоко потряс всю республику и до сих пор окутан тайнами. Тело чемпиона было найдено в его собственной машине Mitsubishi Montero. В сентябре 2021 года Александру Иванову исполнилось бы 53 года.