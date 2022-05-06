Чемпионам России по шашкам и тренерам вручили награды на сумму более 4 млн рублей

В Центре спортивной подготовки «Триумф» состоялась пресс-конференция по итогам чемпионатов России по международным и русским шашкам, которые прошли с 11 по 25 апреля в п.Покровское Московской области.

Напомним на этих соревнованиях в личном зачете наши спортсмены завоевали две золотые медали – победительницей в классической программе международных шашек стала Матрена Ноговицына, в «блице» золото завоевала Тунаара Федорова. В командном чемпионате мира по международным шашкам в «рапиде» две золотые медали у женской и мужской сборных Якутии. В командном чемпионате мира по русским шашкам в «блице» победу принесла женская сборная, а в «рапиде» золото у мужчин.

В мероприятии приняли участие министр по физической культуре и спорту РС(Я) Леонид Спиридонов, директор Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд РС(Я) Михаил Пахомов, президент Федерации шашек Яков Сидоров, главный тренер сборной РС(Я) по шашкам Гаврил Колесов, спортсмены и тренеры.

Министр Леонид Спиридонов подчеркнул, что сегодня якутская школа шашек по праву считается одной из сильнейших в России. «Мы знаем, что любая победа приходит ценой упорного труда, многочасовых тренировок. Хочу поздравить всех спортсменов и тренеров с успешным выступлением на чемпионатах России и пожелаю вам и дальше развивать один из популярных у нас видов спорта», — отметил глава ведомства.

Всем чемпионам от имени главы и правительства РС(Я) были вручены сертификаты на сумму 200 тыс рублей, а их личным тренерам по 100 тр. Кроме того, денежные награды в 35 тр спортсмены получили от Федерации шашек республики. Общая сумма призовых составила более 4 млн рублей.