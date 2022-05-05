Чемпионам РФ по стрельбе из лука из Якутии вручили денежные сертификаты

Сегодня, 5 мая, в ЦСП «Триумф» в Якутске состоялась встреча с победителями чемпионата России по стрельбе из лука, а также призерами первенства страны, сообщает тгк Спорт Якутии.

21 апреля, в г.Алушта (Крым) состоялись финалы чемпионата России по стрельбе из лука. В борьбе за золотые награды соревнований в мужском командном дивизионе стрелков из блочного лука победу одержала сборная Республики Саха (Якутия). Павел Мартынов, Асим Павлов и Виктор Скрыбыкин в финале обыграли команду Ямало-Ненецкого автономного округа.

С чемпионами сегодня встретились министр по физической культуре и спорту РС(Я) Леонид Спиридонов, директор Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд РС(Я) Михаил Пахомов, главный тренер сборной РС(Я) по стрельбе из лука Михаил Филатов. Леонид Николаевич поздравил спортсменов и тренеров с успешным выступлением на чемпионате страны.

Леонид Спиридонов вручил чемпионам страны сертификаты на сумму 200 тыс. руб., личным тренерам Петру Андросову, Михаилу Филатову и Михаилу Алексееву сертификаты на 100 тр.



Также 1 мая в г.Алушта завершилось первенство России по стрельбе из лука среди спортсменов до 21 года. Сборная Республики Саха (Якутия) по стрельбе из блочного лука заняла по итогам соревнований третье место. Алиана-Чээнэ Иванова, Юлиана Колесова и Алёна Оконешникова в четвертьфинале смогли в решающем судьбу бронзовых медалей встрече уверенно выиграли сборную Свердловской области. Директор РЦСПСК РС(Я) Михаил Пахомов вручил спортсменкам благодарственные письма.