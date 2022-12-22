22.12.2022
21:37
95
Спорт
Чемпиона турнира по хапсагаю наградили жеребенком
Мастер спорта по вольной борьбе Виталий Эспек завоевал звание абсолютного чемпиона республиканского турнира по хапсагаю памяти Анатолия Константинова. От организаторов ему вручили сертификат на жеребёнка, сообщает ЯСИА.
Соревнование прошло в селе Соттинцы Усть-Алданского улуса 22 декабря. Виталий Эспек победил всех соперников бросками. В полуфинале он одолел Николая Сивцева из Мегино-Кангаласского улуса, до этого Петра Парникова и Владимира Бояновского. В финальной схватке борец из Усть-Алданского улуса сбросил на ковёр амгинца Валентина Бурнашева. Отметим, что за месяц у Виталия Эспека это уже второй титул абсолютного чемпиона. Недавно он стал лучшим на республиканском турнире по хапсагаю памяти Иннокентия Халдеева в Якутске.
Фото: ЯСИА
Источник: ЯСИА
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
22.12.2022
0
94
22.12.2022
0
142
22.12.2022
0
374
22.12.2022
0
181
22.12.2022
0
181
22.12.2022
0
469
22.12.2022
1
465
22.12.2022
0
381
22.12.2022
0
298
22.12.2022
0
183
22.12.2022
0
354
22.12.2022
0
234
22.12.2022
0
815
22.12.2022
0
939
22.12.2022
0
1220
22.12.2022
0
570
22.12.2022
0
284
22.12.2022
0
792
22.12.2022
0
277
22.12.2022
0
2274
22.12.2022
0
571
22.12.2022
0
342
22.12.2022
0
335
22.12.2022
1
708
22.12.2022
0
2713
22.12.2022
0
385
22.12.2022
0
891
22.12.2022
0
3015
22.12.2022
2
4027
22.12.2022
2
652
22.12.2022
0
225
22.12.2022
1
3927
22.12.2022
1
327
22.12.2022
0
540
22.12.2022
0
2397
22.12.2022
0
385
22.12.2022
0
292
22.12.2022
0
890
22.12.2022
0
283
22.12.2022
0
1892
22.12.2022
0
464
22.12.2022
0
376
22.12.2022
2
3307
22.12.2022
0
1394
22.12.2022
0
8678
22.12.2022
0
23449
22.12.2022
0
1337
21.12.2022
0
1444
21.12.2022
0
842
21.12.2022
0
3616
21.12.2022
0
911
21.12.2022
0
2370
21.12.2022
0
981
21.12.2022
0
1353
21.12.2022
0
509
21.12.2022
0
315
21.12.2022
0
753
ТОП НОВОСТИ
18.12.2022
0
99134
18.12.2022
7
24106
22.12.2022
0
23441
16.12.2022
0
20401
17.12.2022
0
17697
17.12.2022
3
10816
Добавить комментарий