22.12.2022
21:37
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Спорт

Чемпиона турнира по хапсагаю наградили жеребенком

Мастер спорта по вольной борьбе Виталий Эспек завоевал звание абсолютного чемпиона республиканского турнира по хапсагаю памяти Анатолия Константинова. От организаторов ему вручили сертификат на жеребёнка, сообщает ЯСИА.

Соревнование прошло в селе Соттинцы Усть-Алданского улуса 22 декабря. Виталий Эспек победил всех соперников бросками. В полуфинале он одолел Николая Сивцева из Мегино-Кангаласского улуса, до этого Петра Парникова и Владимира Бояновского. В финальной схватке борец из Усть-Алданского улуса сбросил на ковёр амгинца Валентина Бурнашева. Отметим, что за месяц у Виталия Эспека это уже второй титул абсолютного чемпиона. Недавно он стал лучшим на республиканском турнире по хапсагаю памяти Иннокентия Халдеева в Якутске.

Фото: ЯСИА
Источник: ЯСИА

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