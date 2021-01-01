Чемпион России Василий Егоров поздравляет с Новым годом!

Источник @vasilegorov888 Наша большая, дружная семья! Поздравляю с Новым годом!🎄👏 Пусть старый год заберет все невзгоды и печали, а новый ― будет наполнен достижениями, богатством, любовью и здоровьем! Желаю мира, благополучия и счастья! Пусть в Новом Году всё получится, и задуманное сбудется!🙏 View this post on Instagram A post shared by SakhaLife (@sakhalife.ru)

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