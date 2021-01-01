01.01.2021
12:37
115
Общество
Чемпион России Василий Егоров поздравляет с Новым годом!
Источник @vasilegorov888 Наша большая, дружная семья!
Поздравляю с Новым годом!🎄👏 Пусть старый год заберет все невзгоды и печали, а новый ― будет наполнен достижениями, богатством, любовью и здоровьем! Желаю мира, благополучия и счастья! Пусть в Новом Году всё получится, и задуманное сбудется!🙏
Источник: https://www.instagram.com/p/CJd32SuM5Jd/
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