16.10.2019
18:55
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Спорт

Чемпион мира подарил другому чемпиону мира якутский нож

Виктор Лебедев вручил Хаджи Алиеву якутский национальный нож, сообщает Николай Бястинов в своем аккаунте в Инстаграм.

Напомним, оба борца вольного стиля — неоднократные чемпионы мира: Виктор Лебедев дважды завоевывал этот титул, а Хаджи Алиев является трехкратным чемпионом мира.

Источник: https://www.instagram.com/p/B3q_eWQpVM0/
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