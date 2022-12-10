10.12.2022
12:40
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Спорт
Чемпион мира по шахматной композиции даст мастер-класс в Якутске
Сегодня утром в Якутск прибыл международный гроссмейстер, чемпион мира по шахматной композиции Данила Павлов. Самый молодой международный гроссмейстер ФИДЕ даст мастер-класс по решению шахматных композиций сегодня, 10 декабря, в Республиканском шахматно-шашечном центре с 10 часов.
«Моя цель приезда — проявить у молодежи любовь к шахматным композициям, передать им полезную информацию», — сообщил Данила Павлов. Чемпион мира пожелал участникам мастер-класса получить удовольствие от процесса, необходимые знания и поднять свой уровень. Напомним, что мастер-классы проходят в рамках III Республиканского шахматного конгресса в честь 85-летия Первого Президента Якутии Михаила Николаева, сообщает тгк @chessykt
Фото: тгк @chessykt
Источник: тгк @chessykt
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