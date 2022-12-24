Чемпион Европы Владимир Егоров готовится к Олимпийским играм

Борец вольного стиля Владимир Егоров признан лучшим спортсменом в Якутии, выиграв за уходящий год чемпионат Европы. Но амгинец не собирается останавливаться на достигнутом и ставит цель поехать на Олимпийские игры в Париже, сообщает ЯСИА.

«Очень рад награде, ведь это уже история. Показал хорошие результаты в этом году, но будем работать дальше. Олимпийские игры уже близко. Сразу после Нового года должен поехать в Германию бороться на Бундеслиге, а потом на чемпионаты Македонии и Европы», — рассказал Владимир Егоров.

Напомним, что борец в этом году принёс Якутии долгожданную золотую медаль чемпионата Европы, которой не было уже 33 года. Он выступает за Македонию, является мастером спорта международного класса, обладателем золотой и бронзовой наград европейского чемпионата, занимал третье место на Средиземноморских играх.