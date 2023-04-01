01.04.2023
12:25
1626
Желток
Чемодан с миллионами рублей обнаружен в магазине Якутска: ищут владельца!
По неподтвержденным данным, в одном из магазинов Якутска был оставлен чемодан с крупной суммой денег — более 10 млн. рублей. Ценная находка была обнаружена сегодня сотрудниками магазина «Ганза» в покупательской ячейке. Точно неизвестно, сколько чемодан пролежал в ящике. На данный момент администрация магазина ищет хозяина через соцсети, сообщает тгк КримЯкутия.
Фото: ЯСИА
Источник: тгк КримЯку
Один комментарий на «Чемодан с миллионами рублей обнаружен в магазине Якутска: ищут владельца!»
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