01.04.2023
12:25
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Происшествия

Чемодан с 10 миллионами обнаружен в магазине Якутска: ищут владельца!

В одном из магазинов Якутска был оставлен чемодан с крупной суммой денег. По неподтвержденным данным более 10 млн. рублей. Ценная находка была обнаружена сегодня сотрудниками магазина «Ганза» в покупательской ячейке. Точно неизвестно сколько чемодан пролежал в ящике. На данный момент администрация магазина ищет хозяина через соцсети, сообщает тгк КримЯкутия

Фото: ЯСИА
Источник: тгк КримЯку

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