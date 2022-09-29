Чемодан добра детям от теплоэнергетиков

Якутские теплоэнергетики подарили детям из онкологического отделения Национального центра медицины «Чемодан добра»

Множество игрушек и книг в рамках благотворительной акции «Чемодан добра» собрали теплоэнергетики Якутии для детей с онкологическими диагнозами. Работники АО «Теплоэнергосервис» (дочернего общества ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) встретились с и. о. директора педиатрического центра Национального центра медицины Якутии Евгением Яковлевым, чтобы передать их маленьким пациентам. Каждый ребёнок за болезненный укол или другую медицинскую манипуляцию сможет выбрать понравившуюся игрушку.

«Мы всегда рады, когда у наших детей появляется причина для радости. В данное время в отделении находится 18 детей, есть тяжелые — по протоколу им положено находится в изолированных боксах для получения химиотерапии», — поделился Евгений Прокопьевич. – Да, «чемодан добра» или «коробка храбрости» – это действительно результативная акция, которая помогает врачам быстрее успокоить плачущего от боли ребенка. Наши дети будут очень рады игрушкам, они нуждаются в дополнительном стимулировании, каждый подарок для них — это большой праздник».

Благотворительная волонтёрская акция «Чемодан добра» стартовала в РусГидро в 2018 году с целью оказания помощи детям, которые борются с онкологическими заболеваниями и проходят лечение в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева. Собранные в рамках проекта игрушки помогают детям преодолеть страх перед болезненными медицинскими процедурами.