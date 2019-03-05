Cхема парковок и стоянок в Якутске для болельщиков Кубка мира

До Кубка мира по вольной борьбе остались считанные дни. Якутск с 16 по 17 марта примет главный командный турнир года. Как будет организована работа парковок в эти дни, официальному сайту КМ-2019 рассказал руководитель комиссии по транспортному обеспечению и логистике Александр Брызгалов.

В дни проведения борцовского турнира зрителям рекомендуют заранее прибывать к ЦСП «Триумф». Время понадобится для того, чтобы пройти через досмотровую зону, отыскать свою трибун и нужное место. Не стоит забывать и о количестве людей. Спорткомплекс вмещает свыше 3 тыс. зрителей.

В дни соревнований подъезд к Центру спортивной подготовки «Триумф» по улице Ойунского будет перекрыт. Парковочных мест в шаговой доступности от дворца спорта также не будет. Организационным комитетом на днях были определены и утверждены следующие места парковок:

2 парковки для болельщиков: 1 – ул. Дежнева 64/1 (под Сайсарским мостом), 4 – ул. Белинского (пустырь между улицами Петровского и Каландаришвили).

3 парковки для организаторов в ЦСП «Триумф»: 1 — VIP парковка, 2 — Оргкомитет, СМИ, судьи, 3 – команды и тренеры.

Для перевозки участников Кубка мира будут привлечены десять автобусов марки «КАВЗ», каждый из которых на 34 посадочных мест. На автобусах нанесены логотипы с символикой турнира. Перевозчиком выступит МУП «ЯПАК». В конце февраля транспортные средства прошли техосмотр, с водительским составом в эти дни также провели соответствующий инструктаж.

Более того, все автобусы, привлекаемые для перевозки участников и гостей мероприятий, оснащены системой ГЛОНАСС, для отслеживания движения автобусов в режиме On-line.

Также для перевозки и обслуживания почетных гостей турнира от организаций и предприятий республики будут арендованы машины и микроавтобусы представительского класса. Всего задействуется более ста единиц автотранспорта.

Для координационных действий по транспортному обеспечению перевозки участников и гостей Кубка мира по вольной борьбе создана Центральная диспетчерская служба, которая будет взаимодействовать с действующими на предприятиях транспорта диспетчерскими.

Фото с сайта www.yakutskworldcup2019.org