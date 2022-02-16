16.02.2022
15:35
217

Путешествия & Отдых

Чем жутковатый город в Мексике вспугнул якутских велосипедистов?😱🚴‍♂️🚴‍♂️

Отчаянные велосипедисты из Якутии Иннокентий Ноговицын @kesh_nogovitsyn и Роман Ходулов @hodrom9003 которые решили проехать на велосипедах всю Мексику до границы США активно делятся своими приключениями с подписчиками.

Итак, в 11-ый день путешествия Иннокентий Ноговицын сообщил в своем Инстаграм, что ребята побывали в «жутковатом» городе Коацакоалькос.

🗣 🇲🇽 День 11й.

Всегда хотел побывать в Walmart — е✅. Отличный магазин 👏👍.

Приехали в штат Veracruz. На границе полицейские проверили документы, сказали что по автостраде нельзя ехать на велосипеде🚲. Но как в этом промежутке нету второстепенной дороги, отпустили😒.

Началось холмистая местность. Спуски, подъемы👍.

Побывали в городе Коацакоалькос, жутковатый город. Бичи, бомжи, люди спят на улице, шум — гам😱. Быстро быстро уехали оттуда👏. Сейчас в городе Минатитлан. Сняли отель🏨.

До Мехико осталось меньше 600 км👏.

Отважные велосипедисты из Якутии слегка отстали от графика 🚴‍♂️🚴‍♂️
Уолаттар🔥🔥🔥! Отважные якутяне проедут всю Мексику до США на велосипедах! 🚴‍♂️🚴‍♂️
Фото: Из соцсетей
Источник: @kesh_nogovitsyn
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх