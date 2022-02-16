Чем жутковатый город в Мексике вспугнул якутских велосипедистов?😱🚴‍♂️🚴‍♂️

Отчаянные велосипедисты из Якутии Иннокентий Ноговицын @kesh_nogovitsyn и Роман Ходулов @hodrom9003 которые решили проехать на велосипедах всю Мексику до границы США активно делятся своими приключениями с подписчиками.

Итак, в 11-ый день путешествия Иннокентий Ноговицын сообщил в своем Инстаграм, что ребята побывали в «жутковатом» городе Коацакоалькос.