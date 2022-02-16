Путешествия & Отдых
Чем жутковатый город в Мексике вспугнул якутских велосипедистов?😱🚴♂️🚴♂️
Отчаянные велосипедисты из Якутии Иннокентий Ноговицын @kesh_nogovitsyn и Роман Ходулов @hodrom9003 которые решили проехать на велосипедах всю Мексику до границы США активно делятся своими приключениями с подписчиками.
Итак, в 11-ый день путешествия Иннокентий Ноговицын сообщил в своем Инстаграм, что ребята побывали в «жутковатом» городе Коацакоалькос.
🗣 🇲🇽 День 11й.
Всегда хотел побывать в Walmart — е✅. Отличный магазин 👏👍.
Приехали в штат Veracruz. На границе полицейские проверили документы, сказали что по автостраде нельзя ехать на велосипеде🚲. Но как в этом промежутке нету второстепенной дороги, отпустили😒.
Началось холмистая местность. Спуски, подъемы👍.
Побывали в городе Коацакоалькос, жутковатый город. Бичи, бомжи, люди спят на улице, шум — гам😱. Быстро быстро уехали оттуда👏. Сейчас в городе Минатитлан. Сняли отель🏨.
До Мехико осталось меньше 600 км👏.
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