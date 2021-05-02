Чем заняться в длинные выходные? Идея 1

Шашлык, дача, пикники, кино, театр — спектр развлечений широк. Но, чтобы за треть месяца отдыха не потерять форму и не приобрести новые нежеланные килограммы, есть другие прекрасные формы досуга — физкультура и спорт!

На майские выходные дни тренажерные залы, крытые манежи, крытые ледовые катки, лыжные базы, беговые дорожки, плавательные бассейны и центры тестирования ГТО, находящиеся под ведомством Минспорта республики, будут работать в штатном режиме с наполняемостью не более 50 % от общего числа посетителей.

График работы объектов Минспорта РС(Я) в г. Якутске:

РЦНВС им.В. Манчаары (СК «Модун»)

Выходные дни: 1, 2, 3, 8, 9 мая.

Плавательный бассейн «Чолбон»

Выходные дни: 1, 9 мая. 5 мая – санитарный день.

СК «Дохсун»

Выходные дни: 1, 2, 9 мая.

Дворец спорта «50 лет Победы»

Выходные дни: 1, 9 мая.

Плавательный бассейн «Самородок» (массовые плавания)

Выходные дни: 1, 9 мая.

ЦСП «Триумф»

Выходные дни: 1, 9 мая.

Стадион «Туймаада»

Выходные дни: 1, 9 мая.

Ледовый Дворец «Эллэй Боотур»

Выходные дни: 1, 9 мая.