02.05.2021
17:16
226

Общество

Чем заняться в длинные выходные? Идея 1

Шашлык, дача, пикники, кино, театр — спектр развлечений широк. Но, чтобы за треть месяца отдыха не потерять форму и не приобрести новые нежеланные килограммы, есть другие прекрасные формы досуга — физкультура и спорт!

На майские выходные дни тренажерные залы, крытые манежи, крытые ледовые катки, лыжные базы, беговые дорожки, плавательные бассейны и центры тестирования ГТО, находящиеся под ведомством Минспорта республики, будут работать в штатном режиме с наполняемостью не более 50 % от общего числа посетителей. 

График работы объектов Минспорта РС(Я) в г. Якутске:

РЦНВС им.В. Манчаары (СК «Модун»)
Выходные дни: 1, 2, 3, 8, 9 мая. 

Плавательный бассейн «Чолбон»
Выходные дни: 1, 9 мая. 5 мая – санитарный день. 

СК «Дохсун»
Выходные дни: 1, 2, 9 мая. 

Дворец спорта «50 лет Победы»
Выходные дни: 1, 9 мая. 

Плавательный бассейн «Самородок» (массовые плавания)
Выходные дни: 1, 9 мая. 

ЦСП «Триумф»
Выходные дни: 1, 9 мая. 

Стадион «Туймаада»
Выходные дни: 1, 9 мая. 

Ледовый Дворец «Эллэй Боотур» 
Выходные дни: 1, 9 мая. 

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх