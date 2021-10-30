Чем заняться в ковикулы? Минспорта Якутии не даст скучать

В Якутии вводятся новые ограничения, согласно которым фитнес-клубы, тренажерные залы, спортивные залы, плавательные бассейны, крытые манежи, лыжные базы, крытые ледовые катки, спортивно-досуговые организации, открытые ледовые катки, пункты проката лыж, ледовые, горнолыжные парки и центры тестирования ГТО, будут закрыты с 30 октября по 7 ноября, на этот период также приостанавливается деятельность спортивной подготовки. Соответствующий приказ подписал министр по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Иннокентий ГРИГОРЬЕВ.

«В период нерабочих дней объекты спорта будут закрыты для посещения, но при этом открытые уличные плоскостные спортивные площадки, общедоступные спортивные стадионы и иные открытые спортивные сооружения при соблюдении социального дистанцирования и занимаемой площади на одного человека не менее 4 кв.м. будут доступны. Также в эти дни нашим ведомством в онлайн-режиме запланированы различные соревнования и лекции для населения. Актуальную информацию по ним вы найдете на нашем инстаграм-паблике @minsports. Дорогие земляки, в это непростое для страны и мира время спортивная общественность призывает вас соблюдать масочный режим и в нерабочие дни пройти процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции», — сказал министр Иннокентий Григорьев.

Сегодня, в День тренера, пресс-служба ведомства предлагает неплохую подборку фильмов. Смотрим, не скучаем.