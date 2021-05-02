Чем заняться в длинные выходные? Идея 2

В майские дни можно познавательно и интересно провести время в музее. Национальный художественный музей РС (Я) приглашает на постоянную экспозицию знакомящую с искусством XVIII-XXI вв.

Кроме постоянной экспозиции работают временные выставки, успевайте их посмотреть!

Впервые в Якутске мультимедийная выставка «Винсент Ван Гог. Двигающиеся полотна». Выставка совершенно нового формата: зрители окажутся окруженными огромными 3-5 метровыми полотнами Ван Гога, оживающими прямо на глазах. На выставке можно не только стоять, но и сидеть: для удобства посетителей зал оборудован мягкими удобными пуфами. И, конечно, можно фотографироваться и снимать видео.

Место проведения: ул. Кирова, 9, II этаж

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Выставка «Взгляд саха. Народное и декоративно-прикладное искусство» из собрания НХМ РС (Я). Основную канву выставки составляют произведения косторезного искусства, изделия из дерева, бересты, серебра, конского волоса, шитье, современная скульптура малых форм.

Место проведения: ул. Кирова, 9, III этаж.

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Выставка «Магия узоров оренбургского платка» из коллекции Оренбургского областного музея изобразительных искусств. Этот известный промысел существует с конца XVIII века, больше нигде в мире не вяжут таких теплых, но в то же время легких и тонких ажурных платков. Платками можно не только любоваться, но и приобрести на память.

Место проведения: ул. Кирова, 9, выставочный зал

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