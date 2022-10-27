Чем занимаются известные якутские актер и блогерши?

Несмотря на существующие сложности и новые вызовы, известные якутяне открывают свое дело, пробуют силы в новых сферах, сообщает тгк Yakutsk News.

Так, режиссер и актер Дмитрий Шадрин открыл кофейню Friends, расположенную в ДК Кулаковского. «Это не кафе, не столовая, не буфет, а кофейня, потому что я очень люблю кофе. Вот уже неделю работаем в тестовом режиме. Это место для друзей и идей. Будут и фишки, например, бизнес-ланчи будут доступны весь день. Приходите, попробуйте!», — рассказал Дмитрий.

Известная блогерша и руководитель ювелирной сети Майя Степанова затеяла совместный проект с мужем Александром. Это будет фотостудия. «Мы все делаем в короткие сроки. В первые же дни купили оборудование, чтобы не давать заднюю. И сейчас занимаемся ремонтом», — пояснила Майя.

Блогер Ольга Птицына Sofinewe собирается открыть цветочную мастерскую. Она планирует продавать домашние растения. «Цветы — это то, что волнует и заставляет улыбаться в сложные времена», — признается она. Мастерская откроет двери на Строительном рынке. Желаем всем легкого старта и удачи!