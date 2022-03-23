Чем закончился иск прокуратуры о бездействии мэрии?

Городской суд отказал в иске прокуратуры о признании бездействия Окружной администрации Якутска

Информация, распространяемая некоторыми интернет-изданиями, о том, что суд удовлетворил иск прокуратуры города Якутска о бездействии Окружной администрации по осуществлению деятельности с безнадзорными животными, не соответствует действительности.

Городской суд лишь частично удовлетворил иск прокуратуры г. Якутска, состоящий из четырех требований, оставив только требование о строительстве приюта, которое не относится к полномочиям муниципалитетов. Однако Окружная администрация Якутска по собственной инициативе проводит работу по организации приюта на территории города.

30 декабря 2022 года исполняющий обязанности прокурора города Якутска обратился в Якутский городской суд РС (Я) с исковым заявлением к Окружной администрации города Якутска и МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» ОА г. Якутска, содержащим указанное требование.

10 марта 2022 года Якутский городской суд вынес решение о частичном удовлетворении исковых требований, а именно о признании бездействия в части отсутствия приюта для безнадзорных животных с возложением обязанность создать приют.

При этом суд отказал прокуратуре города Якутска в остальных требованиях — о признании бездействия Окружной администрации г. Якутска, а также МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» в части ненадлежащей организации работы при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, признав таким образом, что деятельность проводилась в полном соответствии с законодательством. Также было отказано в требовании определения границ земельного участка под строительство приюта.

В рамках данного судебного разбирательства судом приостановлен выпуск безнадзорных собак в естественную среду обитания. В настоящий момент эти обеспечительные меры не отменены.

На сегодняшний день решение суда не изготовлено в полном объёме, однако на сайте якутского городского суда можно отследить информацию, в которой указано, что иск удовлетворён частично.