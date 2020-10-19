Чем закончилось знакомство двух женщин в гостинице Якутска

В отдел полиции №1 МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение о разбойном нападении на женщину в одной из квартир по улице Кочнева.

Потерпевшая пояснила, что в тот день она познакомилась в одной из гостиниц города с женщиной, которая пригласила ее в свою квартиру для совместного распития алкогольных напитков. В ходе застолья между ней и подругой хозяйки дома произошел конфликт, в результате которого злоумышленница из личных неприязненных отношений, угрожая ей разбитой бутылкой и физической расправой, потребовала отдать ценные вещи и деньги. Похитив у нее смартфон, серебряное кольцо и 3 000 рублей наличными, подозреваемая скрылась с места происшествия. После случившегося женщина дошла до ближайшего магазина и попросила сообщить о преступлении в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №1 во взаимодействии с коллегами из Росгвардии в тот же вечер в районе автовокзала была задержана подозреваемая — ранее судимая за грабеж 40-летняя женщина. В ходе личного досмотра часть похищенного изъята.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.