Чем закончилось ДТП с мальчиком, сбитым иномаркой на перекрестке Якутска?

13 января, примерно в 17 часов вечера, в дежурную группу поступило сообщение от диспетчера «102» о том, что на перекрестке ул. Хабарова и проспект Ленина, произошло ДТП, имеется пострадавший. Было установлено, что водитель 1989 года рождения, управляя транспортным средством марки «Honda Shuttle Hybrid», двигаясь со стороны ул. Д.К. Сивцева-Суоруна Омолона при повороте налево в сторону ул. Ярославского, на регулируемом перекрестке ул. Хабарова — проспект Ленина, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2014 года рождения, который переходил проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора.

После ДТП водитель автомашины марки «Honda Shuttle Hybrid» посадил пешехода к себе в салон автомобиля и отвез его домой. Далее родители ребенка обратились за помощью в больницу. В результате ДТП мальчик получил травму «ушиб обеих колен», назначено амбулаторное лечение.

Проводится административное расследование.

За 2022 на территории города Якутска было совершено 157 наездов на пешеходов, из них ранено 138 и 6 человек погибло. Дети до 16 лет ранено — 34. Основная доля наездов на пешеходов приходится в темное время суток, когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей. Для предотвращения подобных происшествий все участники дорожного движения должны быть более внимательными и соблюдать ПДД.