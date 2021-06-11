Чем Якутия поразила на ярмарке в Казани

Выставка-ярмарка в Казани подходит к концу. Вечером в пятницу, среди всех посетивших ярмарку, будет разыгран якутский бриллиант и другие не менее ценные призы.

«Мы с нетерпением ждём розыгрыша, потому что давно мечтали о бриллианте. А тут такая возможность!», — говорят посетительницы туристического павильона Маргарита и Надежда. Они приехали в Казань из Дубъязы.

А пока все в ожидании кульминации мероприятия, маленькие посетители заняты на раскопках мамонта, добывают уголь в компании «Колмар» и укрощают полярных волков Якутии из Оймякона. «Это интерактивная и познавательная площадка, которая наглядно показывает детям многообразие нашей огромной страны», — отмечают родители маленьких посетителей ярмарки.

В туристическом павильоне гости отправляли своим родным и близким открытки с главными достопримечательностями Республики Саха — Ленскими столбами и снежными пейзажами Оймяконья. «Якутия привлекает туристов красотой уникальных природных объектов, завораживающих величием и наполняющих жизненной энергией. Сотрудничество двух регионов, безусловно, даст возможность познакомить с этими объектами и локациями жителей Татарстана», — резюмировал глава Якутии Айсен Николаев. Всего зону туризма на выставке-ярмарке «Дни Якутии в Татарстане» посетило более 500 жителей Казани.