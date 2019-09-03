Чем вызван ажиотаж вокруг бассейна в Якутске?

В плавательном бассейне «Чолбон» образовалась большая очередь из родителей, желающих записать своих детей на спортивно-оздоровительную секцию в зимний период. Директор учреждения Аркадий ПРОКОПЬЕВ прокомментировал ЯСИА сложившуюся ситуацию.

Запись на спортивно-оздоровительную секцию по плаванию для детей 7-12 лет началась 3 сентября и продлится три дня. В первые же сутки образовалась огромная очередь за абонементами.

«В прошлом году запись была более организованной, потому что она стартовала раньше начала учебного года – в конце августа. В этот раз родители ждали такого же механизма, возник ажиотаж. В этом году должны набрать примерно 800 детей. В следующий раз постараемся продумать более удобный для посетителей порядок записи. Можем по итогам года частично записать постоянно посещающих ребят на следующий сезон. Далее уже нужно будет вводить электронную очередь», — отметил Аркадий Прокопьев.

Спортивно-оздоровительную группу дети посещают два раза в неделю. Учить их плаванию будут шесть инструкторов.