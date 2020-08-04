Чем в Якутске потчуют звезд российской гастрономии?

В Якутск прибыли звезды российской гастрономии

Чем же их потчуют? Организаторы гастротура Нюргустана и Иннокентий ЛУКИНЫ предложили им обед в своем ресторане «Махтал».

Подробности осветила в своем фейсбуке Ольга СЮТКИНА, историк кухни и сооснователь Клуба увлеченных кулинаров club-culinarov.com

Дорогим гостям предложили строганину из белорыбицы и печени. Воздали должное жеребятине в виде нарезки. Видна кровяная колбаса жеребятины. Саламат – каша из муки и масла.

Коронным блюдом стала томленая 5 часов нога жеребятины, разделанная якутским ножом. Как пишет Ольга Сюткина: «Уникальное блюдо из жеребятины, за которым специально стоит приехать в Якутию».

Гастротур звезд в Якутск продолжается. Вечером предприниматели Лукины предложат им ужин в ресторане «Аврора», и гости выскажут экспертное мнение по поводу работы своего коллеги, известного шеф-повара России, шеф-повара ресторана «Аврора» Евгения АЛЬФАНА.