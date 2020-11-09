Чем удивит фестиваль «Зима начинается в Якутии»?

Фестиваль «Зима начинается с Якутии», который давно стал одним из главных туристических событий республики и успешно популяризирует вечную мерзлоту, якутский холод и северное гостеприимство, в этом году пройдет с 25 ноября по 1 декабря в онлайн-формате.

«Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в организацию фестиваля. Мы решили, что фестиваль всё же состоится в этом непривычном для нас формате и даст старт новогоднему шествию по всей стране! Мы погрузим наших гостей и участников фестиваля в предновогоднюю атмосферу Якутии, покажем как самый холодный регион северного полушария первым в России встретил зиму. Мы активно работаем над организацией фестиваля и уверены, что каждое мероприятие найдет своего гостя. В следующем году мы отметим 10-летие со дня проведения первого фестиваля. За это время «Зима начинается с Якутии» приобрел особый статус, с каждым годом количество участников и проводимых мероприятий увеличивается, а география охвата расширяется. Следует отметить, что в нынешнем формате проведения мероприятий есть свои плюсы, например, любой человек из любой точки мира может подключиться через социальные сети и стать гостем фестиваля «Зима начинается с Якутии», — отметила министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина Высоких.

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