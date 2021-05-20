Чем шокирует Сбербанк Зырянки

Сбербанк Зырянки начинается с лестницы

Сбербанк России является основным банком страны, лицом ее финансовой системы. Однако работники отделения Сбербанка в поселке Зырянка так, видимо, не считают.

Как гардероб начинается с вешалки, так и любое учреждение – с входа. Лестница, ведущая к нему и сам вход с первых минут дают понять статус заведения и кто здесь работает.

В столице Верхней Колымы единственное отделение банка расположено по адресу проспект Ленина, 20. Чтобы попасть в Сбербанк, нужно подняться по высокой лестнице, а там…

Первым делом всяк входящий наталкивается на урны, расположенные прямо рядом со входом, наверху лестницы. Переполненные годовым мусором и мириадами окурков, они шокируют непривычного к подобному зрелищу человека. Становится жалко жителей Зырянки – за что они удостоились подобного к себе отношения?

Поселок расположен на берегу великой северной реки Колымы, из-за неудачного расположения периодически тонет в паводок. Колыма разливается и не раз заливала жилые дома Зырянки. Тем более зырянцам нужно максимально стараться поддерживать чистоту и уют в родном поселке.

Работники отделения Сбербанка, по всей видимости, экономят на дворнике, да и скорее всего просто не замечают и не задумываются о том, что вход нужно привести в порядок. Значит, таково их отношение к клиентам – попросту наплевательское. Кстати, когда мы зашли в отделение и хотели спросить – почему у входной двери разведен настоящий свинарник, прозвучал грозный окрик: «Выйдите! Мы уже закрылись!»

Если закрылись, почему же двери открыты, да и до окончания рабочего времени было еще ой как далеко. Вот такие впечатления от посещения Сбербанка Зырянки во время командировки.