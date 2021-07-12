Чем ответила империя или Цена «кузькиной матери»

Год назад, 10 июля 2020 года вышла моя статья «У империй долгая память или “Показали Кремлю кузькину мать”?», в которой я отметил, что неоднозначные результаты всенародного голосования по поправкам в Конституцию России по Якутии и особенно по Якутску для некоторых стали предметом своеобразной гордости – якуты, мол, «показали Кремлю кузькину мать».

В статье приводились исторические примеры – процитирую ту статью:

«В 1927-1928 годах … амнистированные бывшие мятежники пошли за конфедералистами, чтобы выдвинуть вооруженный ультиматум Советской власти…

Ответная реакция Москвы оказалась не такой, какую ожидали конфедералисты – уже никакой новой амнистии, наоборот, повальные аресты и последовавшие затем расстрелы, тюремные сроки и ссылки…

Руководство Якутской АССР было тотально сменено…

Последствия попытки поговорить с центром с позиции силы очень долго аукались. Многие проекты были свернуты или отодвинуты.

В годы Великой Отечественной войны лишь один якут – Федор ПОПОВ стал Героем Советского Союза, и то только из-за того, что был приказ СТАЛИНА – всем, кто первым переправился за Днепр, присваивать звание Героя…

Якуты, эвенки, эвены храбро сражались на фронте, ценившие их отвагу командиры представляли их к Герою, но на определенном уровне согласования сворачивали все бумаги. Некоторых награда нашла через десятилетия, часто – посмертно.

Скорее всего, это чистая случайность, но факт есть факт – самые большие удельные потери среди всех народов страны на фронте и в тылу в расчете на тысячу человек понесли якуты. Также, видимо, совпадение, что центром повстанческого движения был Чурапчинский улус, а когда в годы войны в центральной группе районов наступила длительная засуха, на север был переселен именно этот район…

Из первых политических последствий – 2 июля 2020 года при рассмотрении заявок на присвоение звания “Город трудовой доблести” Якутск оказался обойденным, хотя фигурировал в списке претендентов.

И на этом не остановятся, вероятно…»

В той статье давались конкретные прогнозы:

«Наверное, вопрос выкупа алмазов у АК АЛРОСА в стоки Гохрана на сумму 1 миллиард долларов (около 70,7 миллиардов рублей) может зависнуть, а из этих денег в бюджет республики поступили бы отчисления в размере десятков миллиардов. Доля федеральных средств на строительство Ленского моста должна была составить 75%, или около 47,9 миллиардов рублей».

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Выкуп алмазов, естественно, отменили, хотя ранее на всех уровнях федеральной власти вопрос был согласован.

В 2019 году сумма дивидендов республики от акций АК «АЛРОСА» составила примерно 11,91 миллиардов рублей, еще 3,81 миллиарда рублей получили 8 районов алмазной провинции, общий объем дивидендов, которые получила Якутия, составил 15,72 миллиардов рублей.

В 2020 году, в результате падения спроса на алмазную продукцию и остановку продаж весной и летом 2020 года в связи с пандемией, Якутия и восемь районов алмазной провинции получили только 6,4 миллиардов рублей, т.е. на 9,32 миллиардов рублей меньше.

Если бы состоялся выкуп алмазов у АК АЛРОСА на сумму 1 миллиард долларов (около 70,7 миллиардов рублей), то эти потери республики были бы скомпенсировали, именно поэтому вопрос выкупа алмазов лоббировался руководством Якутии, а не компании.

Итак, первые ощутимые потери составили примерно 9 миллиардов рублей.

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Доля федеральных средств на строительство Ленского моста, которая должна была составить 75%, как следовало ожидать, резко уменьшена.

24 марта 2021 года ТАСС разместил заявление курирующего строительство Ленского моста федерального вице-премьера Марата ХУСНУЛЛИНА: Бюджет РФ берет на себя только половину расходов и дана команда пересчитать стоимость реализации проекта.

4 июня 2021 года ТАСС сообщил со ссылкой на Министерство транспорта России, что стоимость проекта строительства мостового перехода через Лену в Якутии пересмотрена и снижена на 15 миллиардов рублей, теперь общая стоимость объекта составит 68,46 миллиардов рублей, из них 51,1% – средства федерального капитального гранта.

Таким образом, доля федерального финансирования с 47,9 миллиардов рублей снизилась до 34,9 миллиардов рублей, т.е. уменьшена на 13 миллиардов рублей.

При этом не исключается вероятность роста реальной стоимости моста, поскольку цены на сталь растут в мире и возможен их дальнейший рост после того, как мировая экономика после пандемии войдет в стадию отложенного подъема и спрос на металлопродукцию значительно увеличится. По прогнозам Worldsteel, в 2021 году мировой спрос на сталь вырастет на 5,8% и достигнет 1874 миллионов тонн, а в 2022 году – еще на 2,7%, до 1924,6 миллионов тонн, а настоящий рост мировой потребности на сталь начнется с 2023 года, когда пандемия коронавируса, будем надеяться, завершится. Если есть спрос – растут цены, таковы законы рынка. Стабилизировать цены мог бы рост предложения – увеличение добычи железной руды и выплавки стали, но это процесс более длительный. А срок ввода Ленского моста – 2025 год.

Таким образом, возможна ситуация, когда стоимость Ленского моста вырастет, но федеральный грант так и останется на уровне 34,9 миллиардов рублей, т.е. реально доля федеральных средств на строительство Ленского моста составит не 75%, как планировалось до якутского протестного голосования и не 51,1%, как сейчас, а примерно 40-45%.

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Как видим, только за один год потери Якутии из-за протестного голосования составили по меньшей мере 22 миллиарда рублей.

Что дальше будет?

Как вы сами полагаете?

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При этом, как ни парадоксально, те же лица, которые нагнетали протест против федерального центра, утверждают, что нам нужен сильный лидер и ссылаются на татарского Рустама МИННИХАНОВА и чеченского Рамзана КАДЫРОВА.

Но в Татарстане поправки в Конституцию РФ поддержали 82,81% проголосовавших, против высказались только 16,61% избирателей.

В Чечне за поправки в Конституцию РФ проголосовали 97,92% избирателей, и всего лишь 1,94% были против.

Сравните: в Якутии дали только 58,34% голосов за принятие поправок в Конституцию РФ и 40,65% были против.

Сейчас, в период усиления вертикали власти, уже нет и не может быть никаких «сильных лидеров» республик, которые якобы могут говорить с Москвой с позиции силы.

Федеральный центр сосредоточил в своих руках практически всю полноту политической и экономической власти. И теперь от регионов требуется только электоральная лояльность, поскольку выборы и референдумы – почти единственная сфера, где возможности центра весьма ограничены, поэтому появляются казусы, когда в 2018 году во Владимирской области и в Хабаровском крае победили кандидаты от ЛДПР, в Республике Хакасия – кандидат от КПРФ, а в Приморском краю властям пришлось объявлять повторные выборы.

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Якутия при Михаиле НИКОЛАЕВЕ не позволяла себе говорить с центром с позиции силы.

Знаменитый демарш Якутии в сентябре 1991 года с прекращением отгрузки алмазов и золота в союзную казну сопровождался телеграммой Борису ЕЛЬЦИНУ с предложением перенаправить якутские алмазы и золото в российские фонды драгкамней и драгметаллов, т.е. это был хорошо рассчитанный политический ход переориентации на новый центр силы после краха ГКЧП.

Якутия последовательно давала высокие проценты поддержки федерального центра на всех выборах и взамен получала поддержку центра в решении наиболее важных для республики экономических вопросов. Смена руководителя республики произошла, когда в стране появился новый президент и у его окружения зародился план захвата контроля над АК АЛРОСА.

При Вячеславе ШТЫРОВЕ началась игра в «сильного лидера» – он был инициатором всяких «губернаторских бунтов» и прочего. Результат хорошо известен – республика потеряла все свои стратегические активы, а Штыров досрочно ушел в отставку.

Некоторые полагают, что Егор БОРИСОВ защитил интересы республики, когда отказался от полной приватизации АК «АЛРОСА». Но на самом же деле это было решение Владимира ПУТИНА – оставить контрольный пакет акций компании под контролем государства, поэтому сейчас 33% акций находятся в федеральной собственности, 25% – в собственности республики (всего свыше 55%), еще 8% – у 8 районов алмазной провинции. Эта позиция Путина многим известна, мне сам Егор Афанасьевич тоже рассказал, что глава государства принял такое решение. Все акции сверх этой квоты были, как известно, проданы. Если бы Путин не возражал против полной приватизации АК «АЛРОСА», то сейчас она была бы практически частной компанией, как «Норильский никель».

Неверная тактика во взаимоотношениях с центром может привести к различным проблемам, что хорошо видно на примере строительства Ленского моста.

Борисов очень долго и упорно настаивал на совмещенном железнодорожно-автомобильном мосте, Москва соглашалась только на автомобильный вариант. В спорах ушло много времени, потом случилась «Крымская весна» и потребовалось построить грандиозный мост из России в Крым…

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Если мы хотим, чтобы нужды якутян учитывались федеральным центром, насколько это возможно в это сложное пандемийное время, если мы хотим, чтобы у нас был сильный лидер, способный отстаивать интересы республики, мы сами должны помнить – насколько эффективной была сбалансированная политика Михаила Николаева, к чему привела своенравность Вячеслава Штырова и чем обернулось желание Егора Борисова любым способом пробить его точку зрения по вопросу строительства Ленского моста.

Самые успешные нации – это те, которые умеют соблюдать баланс интересов, умеют выжидать и сосредоточены не на политических и прочих амбициях, а на своем развитии. Четкое и верное понимание ситуации в мире (в нашем случае – в России) и главного содержания эпохи у лидера Китая Дэна СЯОПИНА выразилось в его жесткой позиции – страна должна концентрироваться на решении внутренних экономических проблем, а не пытаться играть еще в одного мирового гегемона. Именно поэтому сейчас Китай стал тем, каким является и уже может позволить себе конкурировать со США на геополитической арене.