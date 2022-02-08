Чем отличится Ысыах-2022 Якутска?
В дни Ысыаха Якутск станет городом, в котором проведут XXI Евразийский конкурс высокой моды национального костюма «Этно Эрато-2022». 24 июня модельеры из разных стран, республик и регионов России продемонстрируют свои коллекции на гала-концерте в Доме дружбы народов им. А. Е. Кулаковского.
Престижный международный конкурс этнической моды проводился чаще всего в Москве. Впервые в 2013 г. он превратился в евразийский и стартовал в Якутске. Причем идею провести конкурс в Якутии предложила автор проекта, известный модельер, профессор Московского государственного университета культуры и искусств, член президиума Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Раушан Мусахановна Канапьянова в 2012 г. на «Этно Эрато», когда якутяне завоевали победу в номинации «За сохранение традиций».
Конкурс пройдет в рамках Года культурного наследия народов России. Приглашаем к участию молодых художников-модельеров, дизайнеров, членов национально-культурных автономий, общественных объединений, студенческих сообществ, землячеств и др. Прием заявок до 1 июня
Номинации:
«Лучший славянский костюм»
«Лучший костюм народов Кавказа»
«Лучший восточный костюм»
«Лучший костюм финно-угорских народов»
«Лучший костюм народов Севера, Сибири и Дальнего Востока»
«Этнические мотивы в современном костюме»
«Ретро этнического костюма»
«Лучший этнический сценический костюм» в действии (хореография, отрывки из спектакля, вокальное сопровождение и др.)
«Этно-Эрато» открывает новые имена!
+7 (999) 174-67-82