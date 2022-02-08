Чем отличится Ысыах-2022 Якутска?

В дни Ысыаха Якутск станет городом, в котором проведут XXI Евразийский конкурс высокой моды национального костюма «Этно Эрато-2022». 24 июня модельеры из разных стран, республик и регионов России продемонстрируют свои коллекции на гала-концерте в Доме дружбы народов им. А. Е. Кулаковского.

Престижный международный конкурс этнической моды проводился чаще всего в Москве. Впервые в 2013 г. он превратился в евразийский и стартовал в Якутске. Причем идею провести конкурс в Якутии предложила автор проекта, известный модельер, профессор Московского государственного университета культуры и искусств, член президиума Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Раушан Мусахановна Канапьянова в 2012 г. на «Этно Эрато», когда якутяне завоевали победу в номинации «За сохранение традиций».

Конкурс пройдет в рамках Года культурного наследия народов России. Приглашаем к участию молодых художников-модельеров, дизайнеров, членов национально-культурных автономий, общественных объединений, студенческих сообществ, землячеств и др. Прием заявок до 1 июня

Номинации:

«Лучший славянский костюм»

«Лучший костюм народов Кавказа»

«Лучший восточный костюм»

«Лучший костюм финно-угорских народов»

«Лучший костюм народов Севера, Сибири и Дальнего Востока»

«Этнические мотивы в современном костюме»

«Ретро этнического костюма»

«Лучший этнический сценический костюм» в действии (хореография, отрывки из спектакля, вокальное сопровождение и др.)

«Этно-Эрато» открывает новые имена!