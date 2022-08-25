25.08.2022
21:50
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Природа

Чем отличается якутская брусника от сибирской?


Сотрудник института здоровья Константин Степанов сообщил Вести Саха: «Мы исследовали якутскую бруснику в сравнении с сибирскими ягодами. В нашей ягоде лимонной кислоты больше, из-за короткого лета она созревает быстро, поэтому в составе бензойная кислота больше, чем в других ягодах. Это значит, она и хранится дольше». Бензойная кислота – самый лучший антисептик, она содействует долговременному хранению.

Если в 100 граммах фруктов содержится 35 килокалорий, то в бруснике его 48. Брусника в Якутии самая популярная ягода. По подсчетам ученых, на территории Якутии растет 2 млн тонны брусники.

Пришла пора собирать бруснику — якутяне делают запасы витаминной ягоды на зиму.

Фото: тгк Аартык
Источник: Вести Саха

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