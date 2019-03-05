Чем опасны подвернутые джинсы

Конечно, подвернутые джинсы или брюки — это модно. Однако красота требует жертв. В морозную погоду ходить с подвернутыми джинсами может быть довольно опасно, сообщает Рамблер.

В теплое время года, подвернутые брюки не несут никакого вреда. Но зимой можно часто увидеть людей, которые невзирая на холодную погоду, все равно подворачивают джинсы. Этот модный тренд увеличивает риск переохлаждения и заболевания простудой.

В морозную погоду снег легко попадает в ботинки. Если не заворачивать брюки, то снегу сложнее проникнуть в обувь. Высокие ботинки из грубого материала могут натереть щиколотку при соприкосновении с кожей.

Не стоит заворачивать брюки или джинсы, которые уже и так короткие. Их фасон был специально разработан для того, чтобы не подворачивать. Подвернутые укороченные джинсы смотрятся скорее нелепо, чем модно.

Ортопед Михаил Фирсов отмечает, что переохлаждение щиколотки может вызвать проблемы с суставами. Нарушение кровообращения на морозе способствует потери эластичности связочно-сухожильного аппарата. В итоге повышается риск разрыва или растяжения мягких тканей сустава.

Если все же появилась необходимость подвернуть брюки, то лучше их надевать с длинным носком, а в летнее время года стоит надевать подследники.