Чем опасны головные боли, боли в шее, пояснице и недосып. Мнение опытных ортопедов-травмотологов

Давление, боль в шее, шум в ушах и другие пагубные явления — рассмотрим в нашей статье. Экспертами выступают опытные специалисты центра здоровья «Атлант-Саха».

Боли в пояснице

Как характеризуется:

Боли в зоне у позвоночника. Чаще всего наблюдаются в шейном и поясничном отделах позвоночника и сопровождаются головокружениями, головными болями, резкими скачками давления, онемением или покалыванием пальцев рук и ног, которые ощущаются «ватными». Вероятная причина — протрузия диска.

Чем опасно:

Протрузия в поясничном отделе позвоночника прежде всего опасна своими осложнениями — развитием межпозвоночной грыжи. Она образуется, если оболочка диска не выдерживает давления и разрывается.

В таких случаях на месте трещин в полость спинномозгового канала вытекает полужидкое ядро диска, которое защемляет нервные окончания спинного мозга. Грыжа известна тем, что вызывает невыносимую боль в пояснице, которая мешает человеку жить и просто-напросто вести свои будничные, рутинные дела.

Повышенное давление

Как характеризуется:

Повышенное давление может сопровождаться болями в костях, которые мешают выполнять работу и заниматься любимым хобби. В сложных случаях пациенту бывает даже тяжело лежать, вставать и ходить.

Чем опасно:

Причиной повышенного давления и вытекающих болей может быть хондроз.

Головные боли

Как характеризуется:

Головокружения, тошнота. В тяжелых случаях — постоянные головные боли.

Чем опасно:

Пациенты жалуются на ощущение, что все кругом начинает плыть, земля уходит из-под ног, хочется лишь одного — прилечь. Но даже в таком положении не приходит облегчение.

Боль в шее

Как характеризуется:

Боль в шее может говорить о том, что у пациента смещенный атлант — это первый шейный позвонок, который соприкасается с затылочной частью черепа.

Прямыми признаками смещения атланта являются головные боли и головокружения, рассеянное внимание, перепады давления, вялость, быстрая утомляемость, отсутствие сил и энергии, боли при активных движениях, вызываемые спазмами глубоких мышц шеи.

Чем опасно:

При неправильном положении позвонка проходящие через него артерии, которые отвечают за кровообращение всего головного мозга, сдавливаются. Если одна артерия у мозга передавливается, то кровь начинает качаться из ближайшей, соседней.

В итоге одни артерии пережаты, а другие работают на износ за них. Организм дает сбой, симптомы усиливаются и обостряются, а общее состояние организма начинает значительно ухудшаться.

Чувство хронической усталости

Как характеризуется:

Постоянная усталость, частое переутомление и упадок сил.

Чем опасно:

Может быть причиной скрытых проблем с опорно-двигательным аппаратом и проблем с позвоночником.

Не откладывайте заботу о своем здоровье на потом и обращайтесь к специалистам уже при появлении первых симптомов. Тогда вам будет сопутствовать хорошее настроение и радость каждому новому дню.

Центр здоровья позвоночника «Атлант-Саха»

Адрес: ул. Дзержинского 20, 2 этаж

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