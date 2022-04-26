Чем опасны головные боли, боли в шее, пояснице и недосып. Мнение опытных ортопедов-травмотологов
Давление, боль в шее, шум в ушах и другие пагубные явления — рассмотрим в нашей статье. Экспертами выступают опытные специалисты центра здоровья «Атлант-Саха».
Боли в пояснице
Как характеризуется:
Боли в зоне у позвоночника. Чаще всего наблюдаются в шейном и поясничном отделах позвоночника и сопровождаются головокружениями, головными болями, резкими скачками давления, онемением или покалыванием пальцев рук и ног, которые ощущаются «ватными». Вероятная причина — протрузия диска.
Чем опасно:
Протрузия в поясничном отделе позвоночника прежде всего опасна своими осложнениями — развитием межпозвоночной грыжи. Она образуется, если оболочка диска не выдерживает давления и разрывается.
В таких случаях на месте трещин в полость спинномозгового канала вытекает полужидкое ядро диска, которое защемляет нервные окончания спинного мозга. Грыжа известна тем, что вызывает невыносимую боль в пояснице, которая мешает человеку жить и просто-напросто вести свои будничные, рутинные дела.
Повышенное давление
Как характеризуется:
Повышенное давление может сопровождаться болями в костях, которые мешают выполнять работу и заниматься любимым хобби. В сложных случаях пациенту бывает даже тяжело лежать, вставать и ходить.
Чем опасно:
Причиной повышенного давления и вытекающих болей может быть хондроз.
Головные боли
Как характеризуется:
Головокружения, тошнота. В тяжелых случаях — постоянные головные боли.
Чем опасно:
Пациенты жалуются на ощущение, что все кругом начинает плыть, земля уходит из-под ног, хочется лишь одного — прилечь. Но даже в таком положении не приходит облегчение.
Боль в шее
Как характеризуется:
Боль в шее может говорить о том, что у пациента смещенный атлант — это первый шейный позвонок, который соприкасается с затылочной частью черепа.
Прямыми признаками смещения атланта являются головные боли и головокружения, рассеянное внимание, перепады давления, вялость, быстрая утомляемость, отсутствие сил и энергии, боли при активных движениях, вызываемые спазмами глубоких мышц шеи.
Чем опасно:
При неправильном положении позвонка проходящие через него артерии, которые отвечают за кровообращение всего головного мозга, сдавливаются. Если одна артерия у мозга передавливается, то кровь начинает качаться из ближайшей, соседней.
В итоге одни артерии пережаты, а другие работают на износ за них. Организм дает сбой, симптомы усиливаются и обостряются, а общее состояние организма начинает значительно ухудшаться.
Чувство хронической усталости
Как характеризуется:
Постоянная усталость, частое переутомление и упадок сил.
Чем опасно:
Может быть причиной скрытых проблем с опорно-двигательным аппаратом и проблем с позвоночником.
Не откладывайте заботу о своем здоровье на потом и обращайтесь к специалистам уже при появлении первых симптомов. Тогда вам будет сопутствовать хорошее настроение и радость каждому новому дню.
Центр здоровья позвоночника «Атлант-Саха»
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