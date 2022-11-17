Чем хороши складские электроштабелеры

Работа любого склада сопряжена с необходимостью постоянного перемещения продукции внутри помещения, а также ее погрузкой и отгрузкой. Используя только человеческий ресурс, справиться с большим объемом работ довольно сложно. Чтобы упростить труд сотрудников и повысить показатели производительности, владельцы подобных объектов используют складскую технику для склада. Одним из популярных вариантов машин являются электроштабелеры.

Особенности устройства электроштабелеров

Электроштабелерами называют модели техники, в которых подъем вил осуществляют при помощи электропривода. Но при этом в таких машинах отсутствует тяговый двигатель. Сотруднику, управляющему такой машиной, придется перемещать агрегат по складу вручную. В верхней части корпуса таких моделей присутствует решетчатый экран, надежно защищающий оператора от падения груза. Аккумуляторная батарея располагается в нижней части машины, что обеспечивает агрегат устойчивостью и помогает избежать опрокидывания штабелера.

Штабелеры, оснащенные электроприводом, подходят для использования на складах и предприятиях среднего и крупного масштаба. Для небольших объектов больше подойдут механические аналоги, стоимость которых является более низкой, чем электроштабелеров.

Положительные характеристики

Основным преимуществом электроштабелеров является возможность максимального облегчения труда оператора. Управление техникой осуществляется при помощи двух педалей, расположенных на специальной панели. Но это не единственный положительный момент. Есть и другие. К их числу можно отнести:

мобильность;

хорошие показатели маневренности;

доступную стоимость;

надежность;

высокую скорость выполнения производственных задач.

К числу очевидных преимуществ можно отнести простоту обслуживания устройства. В данном случае не требуется проведение каких-то сложных манипуляций. Электроштабелер прекрасно выдерживает интенсивный режим эксплуатации без потребности в регулярном проведении ремонта.

Сделав выбор в пользу такого варианта складской техники, вы получаете в распоряжение эффективный в работе и удобный штабелер, потратив на его приобретение вполне приемлемую денежную сумму.

В продаже можно встретить модели штабелеров с электроприводом, изготовленные разными производителями. Соответственно, отличаться будет и цена техники.