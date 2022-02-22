Чем чреват гражданский брак?

Минусы сожительства без регистрации брака с точки зрения закона

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Брак — это союз мужчины и женщины, официально зарегистрированный в загсе. Со дня регистрации у супругов возникают права и обязанности, предусмотренные законом.

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Если отношения не зарегистрированы официально, нужно учитывать некоторые особенности, которые влияют на права в такой семье.

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🔹 Мужчина не признается отцом ребенка автоматически. Запись об отце производится по совместному заявлению отца и матери, заявлению отца или решению суда.

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🔹 Супруги без регистрации брака не могут быть приемными родителями или усыновителями одного ребенка.

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🔹 Женщина не может получать пособие для беременной супруги призывника и не вправе подать на алименты на свое содержание при беременности и до трехлетия ребенка.

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🔹 Имущество, которое купили в незарегистрированном браке, не считается совместным — оно принадлежит тому, на кого оформлено. Придется оформлять долевую собственность, но это не всегда возможно.

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🔹 Заключить брачный договор нельзя.

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🔹 Без регистрации брака супруги не становятся наследниками друг друга по закону. Наследовать имущество они могут только на основании завещания. Исключение — если переживший супруг нетрудоспособный и не менее года до смерти наследодателя был на его иждивении и жил с ним.

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🔹 Муж и жена без свидетельства о браке не могут получать налоговые вычеты друг за друга. А вычет за ребенка получит только тот, кто платил.

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🔹 Вычет за квартиру, которую купили вместе, тоже получит тот, кто является собственником и указан в платежных документах.

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🔹 Стандартный вычет за детей супруга или супруги без регистрации брака получить нельзя. А в браке — можно.

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🔹 Будут проблемы с допуском в реанимацию и места лишения свободы.

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🔹 В случае смерти члена семьи пенсия по потере кормильца назначается только супругу, с которым был оформлен брак.

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🔹 При оформлении субсидии на ипотеку многодетных нельзя погасить кредит, оформленный на супруга, если он не отец всех детей.

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🔹 Мужчина не может претендовать на долю в жилье, приобретенном за маткапитал, даже если он отец детей. По закону ее нужно выделить только супругу и детям.