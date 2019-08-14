Человек, вершивший историю: В Якутии покажут фильм к юбилею Егора Борисова

Егор Борисов пришел в республиканскую власть в 1991 году, на самом излете Советского Союза, и проработал в руководстве Якутии с небольшими перерывами до 2018 года. В день его 65-летия, 15 августа, состоится премьера фильма «Егор Борисов: вместе с народом».

Это картина о полной драматизма, насыщенной яркими событиями, трагедиями и победами эпохе. Это время падения и возрождения, хаоса и наведения порядка, смены нравственных ценностей и коренных изменений в общественном сознании.

«Егор Борисов доподлинно знает, как и почему принимались те или иные решения в высших эшелонах власти республики и во времена Михаила Николаева, и в период Вячеслава Штырова, и в его собственное время», — отмечают создатели ленты.

Фильм покажут 15 августа. Начало трансляции: на канале НВК «Саха» — в 20:45, на канале «Якутия 24» — в 21:00.