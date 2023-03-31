Человек труда: слесарь Водоканала Семен Кабанов

Люди труда АО «Водоканал»: слесарь РМЦ Семен Кабанов.

Сегодняшний герой рубрики «Человек труда» — Семен Кабанов, слесарь по ремонту насосного оборудования ремонтно-механического цеха АО «Водоканал».

Закончил Техникум связи по специальности ремонт электронной техники. С 2008 года работает в ремонтно-механическом цехе АО «Водоканал». В его обязанности входит технологическое обслуживанием и ремонт оборудования, монтаж участков системы канализования, канализационных и водонасосных станций.

— У нас в РМЦ (ремонтно-механическом цехе) не бывает стандартного рабочего дня. Если есть заявки, то работаем по заявкам, если есть работа в цеху, то — в цеху. Это может быть монтаж демонтаж оборудования, трассы прокладываем. Вчера, допустим, я работал на высоте. Сегодня в цеху. Каждый день по-новому.

В цеху разбираем-собираем насосы, сооружаем металоконструкции, перебираем задвижки, все что угодно.

— Расскажите об участии в строительстве новых объектов Водоканала?

— В Верхневилюйске мы запускали водоочистные сооружения, канализационно-очистную станцию, водоколонки. В Жатае участвовали в монтаже станции биологической очистки стоков. Занимались пусконаладкой, делали новые врезки. В Верхневилюйске врезали тены, — делали подогрев воды на 2 градуса.

— Что нравится в работе?

— Разнообразие. Постоянно в движении. Здесь нет такого понятия, что сидишь на месте: сегодня в цеху, завтра на «высоте», где-то на станции. Вот это мне и нравится, потому что это живая работа.

Мне нравится именно монтаж: насос установить, что-то разобрать — собрать. Вот это больше всего привлекает в работе. Да и в жизни большой плюс дает. У меня частный дом, здесь чему-то научился, там сделал. В офисе ты не научишься ничему такому.

Коллектив шикарный. Всегда собираемся в хоккей играем в обеденный перерыв, на коньках катаемся. Если я чего-то не знаю, то мне помогут люди постарше, которые никогда не откажут в помощи. И мы тоже им помогаем.

— Какое-то волшебство находите в работе?

— Волшебство — это когда создаешь, что-то делаешь. Собрал насос, он заработал, станция заработала, люди довольны, и мы соответственно довольны.

— Что пожелаете коллегам в Год труда?

— Развиваться. Больше сетей прокладывать. Меньше поломок. Счастья всем.