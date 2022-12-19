Человек труда – это должно звучать гордо!

Сегодня состоялось ежегодное Послание главы Республики Саха (Якутия) А.С. Николаева Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Айсен Николаев сделал подробный анализ текущей ситуации социально-экономического развития республики, обозначил слабые места и поручил в кратчайшие сроки принять по ним действенные меры. Глава республики в своем Послании заострил внимание на исполнение всех принятых публичных обязательств государства, оказание дополнительных мер поддержки семьям с детьми.

«Профсоюзы Якутии с большим энтузиазмом восприняли объявление главой республики следующий 2023 год – Годом Труда. Ведь только человек труда с достойным уровнем оплаты труда и безопасными условиями труда может обеспечить благосостояние всего общества и развитие страны в целом», — отмечает председатель Федерации профсоюзов Якутии Николай Дегтярев.

«Рады, что позиция профсоюзов в части повышения оплаты труда «прочим» категориям бюджетных работников тоже поддержана. Низкий уровень оплаты специалистов, фактически нулевая дифференциация оплаты труда — один из самых острых вопросов сегодняшней повестки профсоюзов республики. На сегодня в связи с ростом МРОТ, необходим существенный рост оплаты труда специалистов, не охваченных «майскими» указами Президента страны. В нашей республике этот вопрос взят на контроль — дано четкое поручение Правительству РС(Я) решить вопрос в первом квартале 2023 года.

Профсоюзы республики также поддерживаем и ведем работу по оказанию помощи ветеранам труда, находящимся на заслуженном отдыхе. Многие трудовые коллективы поддерживают своих ветеранов, но не везде это практикуется на постоянном уровне. А ведь благодаря труду наших ветеранов, вложенным ими усилиям в свое время сохранилось производство на большей части республики, по сей день действуют трудовые традиции в предприятиях и организациях, и как было отмечено сегодня в Послании главы республики, есть большие семейные династии во многих отраслях экономики. Преемственность поколений, преданность выбранной профессии, профессионализм тоже нужно поддерживать и пропагандировать.

Мы, профсоюзы Якутии, готовы принять самое активное участие в проведении Года Труда. Нам всем нужно объединить усилия, чтобы человек труда был в почете. Нужно, чтобы человек труда – это действительно звучало гордо», — прокомментировал профсоюзный лидер республики Николай Дегтярев.