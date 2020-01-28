Человек-театр представил в Якутске «Высоцкого»

28 и 29 января в Русском драматическом театре им. А.С. Пушкина актер, бард, человек-театр Дмитрий МАКЛЯКОВ представляет свой авторский спектакль «Высоцкий. Жизнь без сна…».

В основу спектакля легли не только песни и стихи Владимира Высоцкого, но и отрывки из его прозы, писем и дневников. Спектакль обращается к жизненному и творческому пути Высоцкого, но при этом не является простым пересказом биографии поэта и, скорее, рисует портрет. Причем не только портрет самого Владимира Высоцкого, но и портрет времени, в котором он жил.

После первого дня постановки SakhaLife взял эксклюзивное интервью у Дмитрия МАКЛЯКОВА.

— Как отразилась на Вашем творческом пути личность самого Владимира Семеновича?

— Это очень глобальный вопрос, что я сейчас сяду и начну писать большую книгу (смеется), что было у истоков моего становления как артиста и поэта. Это основа всего того, что выросло в мое и в творческих, и жизненных вещах. Поэтому сейчас могу с чем-то не соглашаться, спорить даже, но это основа, нерв, интонация на каком-то определённом уровне. Это все, что я чувствую сам, спасибо ему.

— Вы в Якутске в первый раз. Как Вас встретила наша якутская публика?

— Действительно, это было хорошее открытие, я залетал куда-то ближе, дальше, но в Якутск до сих пор не удавалось. Это особая территория. Люди знали, куда идут, поэтому старался не разочаровать их. Есть ощущение такого единения с каждым зрителем, мы вместе провели эти два часа в таком сумасшедшем пределе, и спасибо вам за это!

— Я тоже прочувствовал спектакль, и все прошло на одном дыхании. Обычно моноспектакли бывают менее динамичные.

— Знаете, вообще к моноспектаклям такое осторожное отношение у зрителей. И люди, когда покупают билеты, я был свидетелем нескольких таких разговоров, спрашивали у кассы: «Сколько артистов в моноспектакле? О, один? А что у вас есть, где побольше артистов?»

Образ Владимира Семеновича я старался сделать максимально честно, не пародируя, не подражая, отдавая ему дань.

— Многие боялись, что будет пародийный образ.

— Это совершенно обычный страх! Я 15 лет выступаю, и все эти годы слышу так или иначе, в нескольких вариантах, почему не пошли на спектакль. Я этих людей прекрасно понимаю. Мне не надо заменять Высоцкого собой, он мне сам интересен. Не знаю, насколько это удаётся, но я стараюсь не перепевать, а пересказывать биографию. Спектакль создан на песнях и прозе Высоцкого, здесь не было ни одного слова, не принадлежащему его перу или голосу.

— Появились ли дальнейшие планы по Якутску?

— Это у нас первое знакомство. И новый театр всегда выбирает Высоцкого, хотя и понимаю причину. Много лет занимаюсь в театре, и помимо участия в больших театральных постановках, выбрал стезю монодрамы. У меня 4 моноспектакля, думаю, как минимум, один удастся привезти в Якутск и показать его вам. С директором театра Александром ЛОБАНОВЫМ понимаем друг друга, давно с ним знакомы. Театр мне безумно понравился, очень все комфортно, зритель замечательный, а он воспитывается именно театром. Поэтому до скорых новых встреч!