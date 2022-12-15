14 декабря на базе СВФУ им. М.К. Аммсова координатор партийного проекта «Зеленая экономика» в Республике Саха (Якутия) Иван Ядрихинский провел открытую лекцию на тему: «Человек и государство: приоритеты устойчивого развития».

В рамках лекции обсуждались вопросы адаптации к изменениям климата (последствия антропогенных и естественных систем, риски обеспечения безопасности и устойчивого развития, поддерживаемые Россией решения международного уровня, содержание национального и регионального планов). В ходе лекции слушателями были затронуты вопросы касаемо устойчивого развития Северных районов Республики. Например, проблемы, связанные с таянием многолетней мерзлоты и обеспечение экологической безопасности недропользователями на территории региона. Участники предложили проводить открытые лекции периодически.

Также, в ходе рабочей поездки с 8 по 12 декабря в п. Батагай Верхоянского района, координатор проекта, встретился со школьниками, с депутатом районного совета депутатов Эрелем Стручковым и начальником Верхоянского государственного экологического надзора с Николаем Степановым. В ходе встречи были обсуждены вопросы в частности ликвидации батагайского хвостохранилища и проблемы питьевой воды в поселке.

Цели проекта «Единой России» «Зеленая экономика» перекликаются с положениями Народной программы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В частности, в списке задач проекта — обеспечение лидерства нашей страны на ключевых направлениях современного технологического и индустриального развития, создание максимально благоприятных условий для деловой инициативы, стимулирование честной конкуренции на внутреннем рынке. Управленческие, регуляторные решения по модернизации промышленности, разработке и внедрению перспективных технологий во всех отраслях экономики должны приниматься, исходя из необходимости решения другой ключевой задачи народной программы Партии – достижении экологического благополучия для нынешнего и будущего поколений, существенного сокращения негативного (антропогенного) воздействия на окружающую среду.