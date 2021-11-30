Челлендж «Хомус мира» пройдет в 17 странах

Челлендж «Хомус мира» стартует 30 ноября в Якутии. Акцию, объявленную хомусистом АйсеномАммосовым, поддержали представители 17 стран мира, среди которых Россия, Америка, Турция, Индия, Япония, Казахстан, Австралия.

Сегодня в рамках празднования Дня хомуса в Якутии каждый желающий может присоединиться к игре на сакральном музыкальном инструменте.

«Хомус – один из ярких символов самобытной культуры народа саха. Соединив древнее и современное, этот инструмент стал визитной карточкой нашей национальной культуры. Благодаря усилиям наших энтузиастов, всех неравнодушных якутянхомус сегодня известен далеко за пределами Якутии», – отметил Глава республики Айсен Николаев.

По словам хомусистаАйсенаАммосова, отклик людей на их инициативу из самых разных уголков мира показывает возрастающий интерес к варганной музыке.

«Мировая популярность хомуса растет, его знают, обучаются игре на этом инструменте. Ведь необыкновенные, космические звуки хомуса очищают, исцеляют нас, дарят нам тепло и радость», – сказал известный хомусист.

Устанавливается рекорд Гиннеса

Чтобы принять участие в челлендже достаточно выложить в социальные сети ролик с игрой на хомусе и поставить хештеги#ХомусМира #ЭйэХомуһа. После завершения акции организаторы намерены сделать один большой ролик, объединив все видео участников.

Напомним, День хомуса был учрежден в 2011 году в целях сохранения и развития древних культурных традиций, изучения и дальнейшей популяризации музыкального инструмента народа саха. В этом году в рамках празднования декады Дня хомуса пройдут конкурсы, мастер-классы виртуозов-хомусистов, концерты, флеш-моб и выставки. Ранее состоялась онлайн-презентация книги Ивана Алексеева «Куйаартанкутуллардорҕооннор». 30 ноября в Государственном театре оперы и балета имени Д.К. Сивцева – СуорунОмоллоона пройдет праздничный. 5 декабря День хомуса пройдет в Хабаровске.