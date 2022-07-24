Чего ждать от погоды сегодня?

На северо-востоке, востоке дожди, в Томпонском, Оймяконском районах местами сильные, днем на юго-западе кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории преимущественно без осадков. Ветер умеренный, по побережью Арктики и при грозах порывистый ветер до 15-18 м/с. Температура ночью +15+20гр, на северо-западе +9+14гр, северо-востоке при прояснениях +4+9 гр, на побережье +0,+5 гр, днем +25+30гр, на юге, юго-западе до +30,+35 гр, северо-востоке, при дождях +15+20гр, гр, на побережье +8+13гр, местами +3,+8 гр .

В Якутске +16°, без осадков, ветер северо-западный ночью 1-4, днём 3-8 м/с, днем +28+30°

