Чего не сделаешь ради детей: В Якутске обсуждают строительство пристроя к школе № 2

14 апреля состоялась встреча родительского комитета НПСОШ № 2 и представителей структурных подразделений Окружной администрации города Якутска. Собравшиеся обсудили планы по строительству дополнительного здания или пристроя на земельном участке, расположенном возле основного корпуса школы.

Напомним, Национальной политехнической школе № 2 города Якутска выделили земельный участок под будущее строительство нового учебного корпуса. Министерство имущественных и земельных отношений республики 17 марта выпустило распоряжение о предоставлении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком на 1051 кв. м.

Родительский комитет школы № 2 обратился в Окружную администрацию города Якутска с заявлением о том, что согласно нормативам для строительства полноценного учебного корпуса данного земельного участка недостаточно. Департамент имущественных и земельных отношений рассматривает возможность присоединения соседних участков для расширения территории под строительство социального объекта – нового корпуса школы.

По информации Управления муниципального контроля, согласно проведенным актам обследования, в настоящее время на соседних земельных участках расположена часть пятиэтажного объекта, используемого под торговый центр, а также киоски.

Предпринимателю, который является арендатором земельного участка, Департаментом имущественных и земельных отношений направлено уведомление о досрочном расторжении договора аренды участка общей площадью 9 тыс. кв. метров в связи с нецелевым использованием земельного участка, размещением киосков индивидуальных предпринимателей.