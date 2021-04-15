15.04.2021
17:56
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Якутск

Чего не сделаешь ради детей: В Якутске обсуждают строительство пристроя к школе № 2

14 апреля состоялась встреча родительского комитета НПСОШ № 2 и представителей структурных подразделений Окружной администрации города Якутска. Собравшиеся обсудили планы по строительству дополнительного здания или пристроя на земельном участке, расположенном возле основного корпуса школы.

Напомним, Национальной политехнической школе № 2 города Якутска выделили земельный участок под будущее строительство нового учебного корпуса. Министерство имущественных и земельных отношений республики 17 марта выпустило распоряжение о предоставлении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком на 1051 кв. м.

Родительский комитет школы № 2 обратился в Окружную администрацию города Якутска с заявлением о том, что согласно нормативам для строительства полноценного учебного корпуса данного земельного участка недостаточно. Департамент имущественных и земельных отношений рассматривает возможность присоединения соседних участков для расширения территории под строительство социального объекта – нового корпуса школы.  

По информации Управления муниципального контроля, согласно проведенным актам обследования, в настоящее время на соседних земельных участках расположена часть пятиэтажного объекта, используемого под торговый центр, а также киоски.    

Предпринимателю, который является арендатором земельного участка, Департаментом имущественных и земельных отношений направлено уведомление о досрочном расторжении договора аренды участка общей площадью 9 тыс. кв. метров в связи с нецелевым использованием земельного участка, размещением киосков индивидуальных предпринимателей.  

«Заявление родительского комитета школы нами рассмотрено. На земельный участок, расположенный за зданием торгово-выставочного комплекса «Сахаэкспоцентр», заключен договор аренды муниципальной собственности с предпринимателем до 2029 года. В данное время Правовой департамент подал иск о расторжении договора аренды в судебном порядке для отчуждения данного земельного участка, в связи с нецелевым использованием», — сообщила представитель Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры.

В случае удовлетворения иска Окружной администрации, будет произведено размежевание участков с образованием нового участка под строительство объекта образования. 

Фото: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
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