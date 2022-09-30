30.09.2022
19:35
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Общество

Чего не хватает мобилизованным? Нужна помощь!

Были сегодня в пункте сбора гуманитарной помощи для мобилизованных солдат. Не хватает налокотников,  наколенников. Очень нужны добровольцы для переупаковки и упаковки вещей. Также нужны зимние берцы. Те которые выдают — тонкие и рвутся, сообщает тгк @mobiliz_yakutia
Кто свободен, может подойти по адресу ул. Орджоникидзе 10, 2 этаж, актовый зал

Фото: тгк @mobiliz_yakutia
Источник: тгк @mobiliz_yakutia

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