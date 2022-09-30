Чего не хватает мобилизованным? Нужна помощь!

Были сегодня в пункте сбора гуманитарной помощи для мобилизованных солдат. Не хватает налокотников, наколенников. Очень нужны добровольцы для переупаковки и упаковки вещей. Также нужны зимние берцы. Те которые выдают — тонкие и рвутся, сообщает тгк @mobiliz_yakutia

Кто свободен, может подойти по адресу ул. Орджоникидзе 10, 2 этаж, актовый зал