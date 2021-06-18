Чего хочет от Якутии Рослесхоз?

18 июня 2021 года состоялось заседание Комиссии Рослесхоза по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС). В ходе работы региональным лесным ведомствам Республики Саха (Якутия) и Тюменской области поручено принять все необходимые меры, чтобы удержать лесопожарную ситуацию под контролем, а также продолжить оперативную работу по обнаружению, локализации и ликвидации лесных пожаров.

Кроме того, Министерству экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) поручено обеспечить своевременное предоставление данных в Федеральную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

В ближайшие пять суток в Якутии ожидаются максимальные риски возникновения и распространения лесных пожаров по условиям погоды, связанные с недостатком осадков, ветром и высокой температурой воздуха до +30°С, а в ряде районов – выше +35°С.