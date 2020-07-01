Чего боятся рестораторы Якутии?

Рестораторы Якутии ожидают обороты в 25-50% от докризисных значений

Большая половина рестораторов республики ожидает уровня оборотов в половину или четверть после начала работы общепита по сравнению с докризисными показателями. Данные следуют из опроса, который провела Ассоциация гостеприимства Якутии.

У половины опрошенных владельцев ресторанов, кафе и баров во время пандемии оборот сократился на более чем 90%. Самые актуальные вопросы сейчас — уплата налогов, коммунальных платежей, субсидии на рестарт.



Во вторник прошло совещание рестораторов Якутии с Минпредом республики, депутатом Госдумы РФ Галиной Данчиковой и президентом Федерации рестораторов и отельеров России Игорем Бухаровым. Было решено, что через министерство предпринимательства нужно создавать программу помощи сфере общественного питания. Галина Данчикова поддержала идею об изменении федерального закона №44 по госзакупкам по организации горячего питания для школ и больниц.

На сегодняшний момент главный критерий данных закупок — дешевизна, и поэтому многие рестораторы не имеют возможности в них участвовать, а в социальные объекты попадают некачественные продукты питания. Также депутат со своей стороны будет ходатайствовать за снижение сбора за воздействие на систему канализации, по которому рестораны платят минимум 16 тысяч рублей в месяц. В Москве летние веранды открылись еще 16 июня. По словам президента ФРиО России Игоря Бухарова, в столице сначала был наплыв посетителей, потом пошел жесткий спад.

Прогноз неутешительный: аналогичный сценарий ожидается и в Якутии. «Сфера гостеприимства в Якутии строила и развивала себя сама все это время, не прося помощи у государства. Сейчас, в период пандемии, когда нас откинули на третий этап открытия, у многих выдержать такой удар уже нет возможности. Мы видим, что меры поддержки ресторанов вроде разрабатываются, но из-за обилия критериев многим предпринимателям они просто недоступны.

Сфера гостеприимства — самая пострадавшая отрасль, а практически применимых мер поддержки очень мало», — отмечает председатель Ассоциации гостеприимства Якутии Татьяна Тымырова.

Со 2 июля разрешается работа летних кафе. Открытие ресторанов ожидается с 15 июля.

Председатель

Национальной Ассоциации рестораторов, отельеров и туризма РС (Я)

«Ассоциация Гостеприимства Республики Саха (Якутия)»

Татьяна Александровна Тымырова