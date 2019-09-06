Чечня увидит Сахатеатр

Саха театр им. П.А. Ойунского примет участие в первом всероссийском фестивале национальных театров «Федерация» в Грозном. Легендарный спектакль «Желанный берег» будет сыгран в Чечне.

Саха академический театр им. П.А. Ойунского 16-го сентября впервые вылетает на гастроли в Чечню для участия в Первом Всероссийском фестивале национальных театров «Федерация».

Для зрителей Грозного и участников фестиваля якутские артисты сыграют свой легендарный спектакль «Желанный голубой берег мой…», поставленный режиссером Андреем Борисовым по повести Чингиза Айтматова еще в 1982 г. Выступление состоится на сцене Чеченского государственного драматического театра им. Ханпаши Нурадилова 18 сентября, таким образом, именно Саха театр закроет программу фестиваля. Уже 19-го сентября труппа вылетит назад в Якутск.

«Делегация Саха театра в Грозный вылетит в составе 25 человек. Спектакль в Чечне будут представлять режиссер, Государственный советник республики Андрей Борисов, который также представит Якутию в Северо-Кавказском театральном форуме «Российский театр — XXI век. Новый взгляд», который в дни фестиваля пройдет в Грозном. Поездка театра на фестиваль стала возможной благодаря федеральному финансированию», — рассказали в Министерстве культуры и духовного развития Якутии.

Фестиваль будет проходить с 11 по 19 сентября и соберёт в Грозном театры из 12 регионов РФ, которые представят свои лучшие работы — 14 спектаклей. В столицу Чеченской Республики прибудет более 600 гостей: представители театров Татарстана, Башкирии, Республик Саха (Якутия), Марий Эл, Хакасии, Карелии, Калмыкии, Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Дагестана и Коми. Церемония открытия состоится 11 сентября. Организаторы отмечают, что вход на все мероприятия и спектакли свободный.

Фестиваль «Федерация» проводится под эгидой Союза театральных деятелей России и Министерства культуры Российской Федерации в рамках Года театра в России.